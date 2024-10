Degrado in via Luigi Musini: rifiuti e topi in strada (Di sabato 12 ottobre 2024) Una lettrici ci ha segnalato la situazione di Degrado in via Luigi Musini a Parma. I rifiuti che vedete nelle immagini sono abbandonati da diversi giorni n strada. "La presenza di questi rifiuti attira i topi in strada. Sono state anche avviate procedure di derattizzazione"Â Parmatoday.it - Degrado in via Luigi Musini: rifiuti e topi in strada Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una lettrici ci ha segnalato la situazione diin viaa Parma. Iche vedete nelle immagini sono abbandonati da diversi giorni n. "La presenza di questiattira iin. Sono state anche avviate procedure di derattizzazione"Â

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ridurre i rifiuti da imballaggio : "La strada giusta? Riutilizzo e riciclo" - Una giornata di confronto per approfondire il quadro normativo, presentare buone pratiche, condividere strategie e progettualità con cui ciascun segmento della filiera si sta organizzando per rispondere al meglio alle sfide e opportunità poste dal nuovo regolamento, che introduce cambiamenti significativi, per imprese, consumatori e ambiente. (Ilrestodelcarlino.it)

Emergenza in via delle Draghe. La strada come una discarica : "Rifiuti anche nel letto del fiume" - La via è quindi trafficata da residenti, lavoratori di industrie che si trovano nella zona e veicoli che entrano nel cantiere. Sulla parte destra, andando verso la Tosco Romagnola, si trovano infatti prima un cumulo di rifiuti di vario genere: dall’abbigliamento ai residui edilizi passando per scarti di ogni genere. (Lanazione.it)

L'azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti che abbandona toner e stampanti in strada - Sono specializzati nello smaltimento dei rifiuti ma questa volta avrebbero preferito abbandonare il materiale da smaltire in discarica direttamente a bordo strada. Ma gli agenti della polizia locale di Monza sono riusciti a risalire all’azienda che avrebbe compiuto il reato... (Monzatoday.it)

Sversa rifiuti in strada ma viene 'beccato' dalle telecamere | FOTO - La sindaca di Casapesenna Giustina Zagaria ha preso una posizione forte contro gli atti incivili che danneggiano il decoro del territorio. In un post pubblico sui social, ha condiviso due foto che immortalano un cittadino mentre sversa illegalmente rifiuti su una strada pubblica. L’episodio ha... (Casertanews.it)