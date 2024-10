Crisi aziendali, Avs e Possibile: "Serve una mobilitazione di tutta la comunità" (Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Mentre viene presentato ‘Work on work’ e Ferrara si propone come capitale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il mondo del lavoro, quello vero, irrompe con tutta la sua brutalità nel panorama provinciale Ferraratoday.it - Crisi aziendali, Avs e Possibile: "Serve una mobilitazione di tutta la comunità" Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e pubblichiamo:Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraToday“Mentre viene presentato ‘Work on work’ e Ferrara si propone come capitale dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, il mondo del lavoro, quello vero, irrompe conla sua brutalità nel panorama provinciale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fermo - perde il lavoro - è in crisi con la fidanzata e vuol suicidarsi : giovane salvato dall'intervento in extremis dei poliziotti - FERMO - Nella giornata di ieri, alla Sala Operativa della Questura di Fermo, giungeva una telefonata nella quale il richiedente segnalava di aver ricevuto un messaggio da parte di un suo amico,... (Corriereadriatico.it)

Crisi Pay Care - sito a rischio. Non ci sono commesse stabili. Tavolo sul lavoro in Comune - L’annuncio del sottosegretario, Fausta Bergamotto, di un prossimo incontro a fine mese con l’azienda va nel solco di quello che l’amministrazione ha sottolineato a più riprese: è necessario conoscere il piano industriale per comprendere i prossimi passi, fermo restando che questo tema ènazionale, regionale e provinciale". (Lanazione.it)

Elettrico in crisi - Northvolt taglia 1600 posti di lavoro : non c’è domanda di batterie - L’ultimo caso, in ordine di tempo, è quello dell’azienda svedese Northvolt specializzata nella produzione di batterie per auto elettriche. A rischio 1600 lavoratori Northvolt Stando a quanto trapelato dall’azienda, la crisi mette a rischio ben 1. L’avvento delle auto elettriche come principale mezzo di spostamento delle persone continua a subire rallentamenti e, in assenza di un quadro ... (Quifinanza.it)

Inter-Milan - le reazioni dopo il derby. Gabbia : “Strategia vincente - seguiremo Fonseca fino alla morte”. Crisi Lautaro : “Sto zitto e lavoro” - L'articolo Inter-Milan, le reazioni dopo il derby. Gabbia: “Strategia vincente, seguiremo Fonseca fino alla morte”. Dopo i gol di Pulisic e Dimarco nel primo tempo, a decidere la partita è una rete di Matteo Gabbia, prodotto proprio del settore giovanile rossonero: “Un sogno che si realizza”. L’Inter, favorita alla vigilia, paga un calo inatteso e forse pecca di presunzione, come ammettono sia ... (Ilfattoquotidiano.it)