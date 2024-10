Sbircialanotizia.it - Conti spiati, Meloni: “Mia vita passata allo scanner, non riusciranno a togliermi di torno”

(Di sabato 12 ottobre 2024) La premier in un'intervista al Tg5: "In Italia gruppi di pressione che non accettano chi non si fa ricattare. Io la più dossierata d'Italia, trovato niente" ''In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e non