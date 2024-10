Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò c'è amicizia, ma le regole valgono per tutti". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, L'articolo Coni, Abodi: “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – "per Giovannial? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, conc'è amicizia, ma leper". Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea, L'articolo: “per? Leper” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coni - Abodi : “Tempo scaduto per Malagò? Le regole valgono per tutti” - Lo ha detto il ministro dello Sport e dei Giovani, Andrea Abodi, […]. Io non ne ho mai fatto un fatto personale, con Malagò c'è amicizia, ma le regole valgono per tutti". (Adnkronos) – "Tempo scaduto per Giovanni Malagò al Coni? L'ottimismo non passa attraverso la soddisfazione personale, ma attraverso i risultati che si raggiungono insieme. (Periodicodaily.com)

Coni - per il dopo Malagò spunta Mornati - Ma soprattutto sul petto di Mornati, Capo Missione all’Olimpiade 2024, è appuntata la medaglia degli straordinari successi italiani ai recenti Giochi di Parigi. È lui il favorito per il dopo Malagò, che lo stima al punto da avergli affidato la reggenza della Federgolf e la gestione dei problemi derivanti dal bilancio in clamorosa perdita della Ryder Cup (un buco di quasi 13 milioni di euro, ... (Lettera43.it)

Il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita all’Accademia dello Sport per la Solidarietà - Incuriosito da quanto di buono fatto in questi anni, con quasi tre milioni di euro in beneficenza donati al territorio, Malagò ha ascoltato con attenzione la storia dell’Accademia e il suo impatto sulla Bergamasca, sempre al servizio dei più deboli e di chi ha bisogno: dal profondo impegno per il Covid, con la Tac mobile per il Bolognini di Seriate e l’ospedale da campo alla Fiera su tutti, ... (Bergamonews.it)