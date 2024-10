Ilgiorno.it - Como, lo scooter rubato è ritrovato grazie all’app

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 - Giornate di controlli e pattugliamenti in città e nell’hinterland. Le volanti della questura di, nel quadro della costante intensificazione, sono state dislocate nei diversi punti strategici della città realizzando nelle ultime 24 ore i seguenti risultati: 74 chiamate di emergenza giunte alla Centrale Operativa della Questura diper le quali sono poi stati eseguiti 20 interventi di soccorso pubblico, 18 i posti di controllo organizzati in città e nelle arterie in entrata e uscita della prima periferia, 130 le autovetture controllate e 204 le persone identificate, 5 le contravvenzioni elevate al Codice della Strada. Nel corso del servizio gli agenti si sono imbattuti in un motocicloabbandonato in una strada secondaria di Lipomo.