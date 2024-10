Liberoquotidiano.it - Clamoroso: il sequestro della Ocean Viking va alla Consulta, esplode il caso

(Di sabato 12 ottobre 2024) Scontro sulle Ong. Il decreto Piantedosi è finitoper volere di un magistrato.La giudice del Tribunale di Brindisi, Roberta Marra, nell'ambito del giudizio dovuto al ricorso con il quale Sos Mediterranee aveva contestato il fermo amministrativonaveil 9 febbraio di quest'anno, ha deciso di sollevare la questione di costituzionalità sul Decreto-legge 1/2023 poi convertito in legge 15/2023, il cosiddetto Decreto Piantedosi, ritenendo "non manifestatamente infondati profili di incostituzionalità" del decreto. Il 9 febbraio 2024, laaveva ricevuto un ordine di fermo dalle autorità italiane a seguito dello sbarco di 261 sopravvissuti nel porto di Brindisi. Il fermo era stato motivato in base alle accuse mosse dalle autorità marittime libiche.