Cina: riuniti gli sforzi per lo sviluppo della robotica con IA incarnata (Di sabato 12 ottobre 2024) Pechino, 12 ott – (Xinhua) – La Cina sta intensificando la cooperazione tra il governo centrale e quelli locali per promuovere lo sviluppo della robotica con intelligenza artificiale (IA) incarnata, come parte dei suoi sforzi per spingere l'ascesa di nuove forze produttive di qualita'. Giovedi', il Beijing Embodied Artificial Intelligence Robotics Innovation Center, o HUMANOID, e' stato elevato a China's National and Local Co-built Embodied Artificial Intelligence Robotics Innovation Center, il che significa che ricevera' supporto sia dal governo di Pechino che da quello centrale per la ricerca e sviluppo e altri ambiti della robotica con IA incarnata, rappresentata dai robot umanoidi. HUMANOID e' stato istituito nel novembre 2023 nella E-Town di Pechino, un'area di sviluppo economico e tecnologico situata nel sud-est della capitale.

