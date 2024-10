Lanazione.it - Caporalato, arrestato imprenditore di Trevi

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Scattano gli arresti per unimpegnato nella lavorazione del legname. 68 anni, italiano, l'uomo è stato(Perugia) per, dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia, con la collaborazione di militari della stazione di, dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia e dei mediatori culturali dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni. E' ritenuto responsabile di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro aggravato, ai danni due lavoratori di nazionalità pakistana e uno di nazionalità senegalese.