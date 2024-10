Ballando con le stelle, Mariotto-Palali: arriva il primo zero (Di sabato 12 ottobre 2024) Fourkan Palali incredulo dopo il voto di Mariotto "E' uno scherzo?". Fourkan Palali non crede ai propri occhi quando Guillermo Mariotto alza la paletta con lo zero nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024. L'attore turco, nelle prime due puntate, si è lamentato per la severità e per alcune parole dei giurati. "Sono Sbircialanotizia.it - Ballando con le stelle, Mariotto-Palali: arriva il primo zero Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Fourkanincredulo dopo il voto di"E' uno scherzo?". Fourkannon crede ai propri occhi quando Guillermoalza la paletta con lonella terza puntata dicon le2024. L'attore turco, nelle prime due puntate, si è lamentato per la severità e per alcune parole dei giurati. "Sono

Mariotto distrugge Furkan Palali con uno ZERO: "Ti ho visto di cemento"; Rossella Erra interviene - Sebbene abbia fatto del suo meglio, Furkan Palali non ha per niente convinto Mariotto, che gli ha dato uno ZERO dopo l'esibizione