America’s Cup 2024 New Zealand-Ineos Britannia match race 1 e 2 oggi in tv | orario e streaming

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alle 14:00 di, sabato 12 ottobre, inizierà ildiCup, la competizione più antica dello sport, che vede in gara il Defender Emirates Newe il Challenger. Nella giornata disono in programma due. E sarà possibile seguire le regate in diretta tv su Italia Uno e su Sky SportCup (205), oltre che insu Sport Mediaset e NOW. La diretta sarà visibile (con commento inglese) anche sul canale Youtube dell’Cup. New, team campione in carica, è favorito. Ma, con la vittoria su Luna Rossa in finale di Louis Vuitton Cup, ha dimostrato di poter tenere testa anche alle barche velocissime, come quella italiana. Carico Sir Ben Ainslie, skipper di: “Sono stato davvero fortunato ad aver vinto la Coppa in passato, ma non l’ho fatto con la Gran Bretagna.