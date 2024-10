Sport.quotidiano.net - Addio a Primo Bandini. Campione e guerriero

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ci ha lasciato un altro grande, che ha fatto conoscere il nome dello sport forlivese ben oltre l’Europa., pugile per indole e poi per professione, infine grande tifoso, è scomparso ieri pomeriggio. ‘Maremot’ ci mancherà. Non vedremo più quel suo sorriso aperto che incontravamo in centro città. Non stringeremo più quella mano forte che malmenava l’impasto quando esecitava con passione il mestiere del pizzaiolo. Non sentiremo più i suoi salaci commenti su qualchedel momento.era nato a Dovadola (dov’è nato anche Valerio Nati, suo amico di sempre) il 5 settembre del 1952. Si interessa al pugilato a 14 anni.