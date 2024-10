361magazine.com - X Factor 2024, i Bootcamp si sono conclusi. Giochi fatti

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Selezionati i 16 che accederanno agli Home Visit Idi Xsi, e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi hanno selezionato i 16 concorrenti che accederanno agli Home Visit, l’ultima fase prima dei Live Show, in partenza il 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW. Ogni giudice dovrà ridurre il proprio gruppo di 4 artisti a 3 per partecipare ai Live Show. L’ultimo episodio ha visto Paola e Manuel scegliere i loro 4 concorrenti: Paola ha selezionato Pablo Murphy, il duo Frammenti, Laura Fetahu e la band Dimensione Brama, mentre Manuel ha scelto Mimì Caruso, Punkcake, Daniel Gasperini e Beatrice Fita. Molti altri artisti nonriusciti a ottenere un posto, tra cui Tamara, Elena Badii, Claudia Sacco e Alfredo Bruno.