WWE: Carmelo Hayes a caccia del suo primo titolo nel main roster a Friday Night SmackDown (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questo venerdì sera, Carmelo Hayes punta al suo primo assaggio di oro nel roster principale della WWE. La WWE ha confermato che LA KNight difenderà il suo United States Championship contro Hayes nell’episodio di questa sera di SmackDown, che si terrà alla Bon Secours Wellness Arena di Greenville, South Carolina. Hayes ha guadagnato la sua opportunità per il titolo dopo una grande vittoria su AJ Styles lo scorso venerdì. Prima del match, LA KNight aveva promesso a Hayes un’opportunità per il titolo se fosse riuscito a sconfiggere Styles. Il match si è concluso con la vittoria di Hayes per interruzione da parte dell’arbitro, dopo che Styles non è stato in grado di continuare a causa di un infortunio. Tuttavia, la celebrazione di Hayes è durata poco, poiché LA KNight lo ha attaccato dopo che la decisione è stata annunciata. Zonawrestling.net - WWE: Carmelo Hayes a caccia del suo primo titolo nel main roster a Friday Night SmackDown Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Questo venerdì sera,punta al suoassaggio di oro nelprincipale della WWE. La WWE ha confermato che LA Kdifenderà il suo United States Championship contronell’episodio di questa sera di, che si terrà alla Bon Secours Wellness Arena di Greenville, South Carolina.ha guadagnato la sua opportunità per ildopo una grande vittoria su AJ Styles lo scorso venerdì. Prima del match, LA Kaveva promesso aun’opportunità per ilse fosse riuscito a sconfiggere Styles. Il match si è concluso con la vittoria diper interruzione da parte dell’arbitro, dopo che Styles non è stato in grado di continuare a causa di un infortunio. Tuttavia, la celebrazione diè durata poco, poiché LA Klo ha attaccato dopo che la decisione è stata annunciata.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE : Un ritorno sfortunato per AJ Styles - subito un infortunio contro Carmelo Hayes - Problema alla caviglia L’incontro è subito partito su buoni ritmi, con Hayes in grado di assorbire gli attacchi di Styles per poi replicare. L’irriverenza di Carmelo Hayes Ad interrompere il promo di Styles ci ha pensato Carmelo Hayes, che lo ha preso in giro sull’età, definendolo “Old Timer”. (Zonawrestling.net)

WWE : Carmelo Hayes difende la sua vittoria controversa post SmackDown - Saxton ha affermato che Hayes non poteva essere felice di come ha vinto l’incontro. La faida tra Andrade e Carmelo Hayes è stata uno dei momenti salienti dello show per molto tempo. E sono io domani. “Ehi, amico, sembri davvero un perdente, amico. Una vittoria è una vittoria, non importa come la ottieni. (Zonawrestling.net)

Carmelo Hayes : ”Voglio essere in prima fila per il tour di ritiro di John Cena” - Quindi, John, te lo sto solo facendo sapere, ti sto avvisando. ’ Onestamente, penso di essere proprio in prima fila tra le persone che verranno a prendersela. Penso, sai, ne ho parlato anche oggi, ma John Cena, è nel suo tour di ritiro. Con Cena pronto a salutare il ring e Hayes ansioso di dimostrare di essere il prossimo grande nome della WWE, un incontro tra i due potrebbe diventare uno dei ... (Zonawrestling.net)