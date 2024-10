WTA Wuhan 2024: Jasmine Paolini lotta, ma Qinwen Zheng si prende l’ingresso in semifinale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la gioca molto bene Jasmine Paolini nei quarti del WTA 1000 di Wuhan. In semifinale, però, ci va Qinwen Zheng. 6-2 3-6 6-3 il punteggio finale a favore della numero 1 cinese, ormai idolo di una buona fetta di Paese almeno a livello tennistico dopo l’oro olimpico in singolare. Un match lottato, durato due ore e 15 minuti, che conferma l’appartenenza alle migliori dell’italiana, ma che vede la potenza della sua avversaria emergere nei momenti importanti. Il penultimo atto vedrà Zheng sfidare Xinyu Wang in un confronto tutto al sapor di Cina. Dopo lo spavento preso contro Leylah Fernandez, Zheng decide che cominciare bene qui è il viatico ideale. Non molla nulla già nel primo ame di servizio di Paolini e le strappa la battuta, dando poi vita a un parziale nel quale tutte le sue armi sono in campo. Oasport.it - WTA Wuhan 2024: Jasmine Paolini lotta, ma Qinwen Zheng si prende l’ingresso in semifinale Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Se la gioca molto benenei quarti del WTA 1000 di. In, però, ci va. 6-2 3-6 6-3 il punteggio finale a favore della numero 1 cinese, ormai idolo di una buona fetta di Paese almeno a livello tennistico dopo l’oro olimpico in singolare. Un matchto, durato due ore e 15 minuti, che conferma l’appartenenza alle migliori dell’italiana, ma che vede la potenza della sua avversaria emergere nei momenti importanti. Il penultimo atto vedràsfidare Xinyu Wang in un confronto tutto al sapor di Cina. Dopo lo spavento preso contro Leylah Fernandez,decide che cominciare bene qui è il viatico ideale. Non molla nulla già nel primo ame di servizio die le strappa la battuta, dando poi vita a un parziale nel quale tutte le sue armi sono in campo.

