Oasport.it - Wta Ningbo 2024, chi parteciperà? Le avversarie di Jasmine Paolini e una possibile rivincita

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Una nuova opportunità per. Sconfitta quest’oggi nei quarti di finale dalla cinese Qinwen Zheng a Wuhan, l’azzurra può volgere il suo sguardo al prossimo impegno nello swing asiatico, ovvero al torneo a(Cina), previsto dal 14 al 20 ottobre e di categoria 500. Considerate le assenze delle giocatrici inizialmente iscritte,è la n.1 del seeding. Una situazione che potrebbe garantirle un percorso “agevolato” per provare a fare strada in questo evento. Ci potrebbe essere l’occasione di prendersi unanei confronti di Zheng (n.2 del seeding), apparsa in grande forma nell’evento menzionato a Wuhan e nel penultimo atto. L’obiettivo dell’allieva di Renzo Furlan è chiudere nel migliore dei modi questomagico.