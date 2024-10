Visita guidata della Rocca con il Signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla scoperta dei camminamenti della Rocca di Forlimpopoli in compagnia di Brunoro II Zampeschi. L’appuntamento, per tutta la famiglia, è per domenica 13 ottobre, alle ore 16:30. Sarà proprio il Signore di Forlimpopoli a guidare i Visitatori. Condottiero ma anche autore di un’opera intitolata Forlitoday.it - Visita guidata della Rocca con il Signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Alla scoperta dei camminamentidiin compagnia diII. L’appuntamento, per tutta la famiglia, è per domenica 13 ottobre, alle ore 16:30. Sarà proprio ildia guidare itori. Condottiero ma anche autore di un’opera intitolata

