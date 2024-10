Lettera43.it - Vigilanza Rai, il centrodestra diserta di nuovo la seduta sulla nomina del presidente

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuova fumata nera inRai. Ilhato ladi venerdì 11 ottobre convocata per esprimere il parere vincolantedeldel cda dell’azienda. Come già successo nei giorni precedenti, è dunque mancato il numero legale e laè stata rimandata a mercoledì 16 ottobre alle 8.30. Secondo quanto appreso dall’Adnkronos, a Palazzo San Macuto erano presenti solo le opposizioni con Dario Carotenuto (M5s), Stefano Graziano (Pd), Antonio Nicita (Pd), Angelo Bonelli (Avs) e Maria Elena Boschi (Italia viva). Lo stallo è dettato dal fatto che alla coalizione governativa mancano due voti per far eleggere Simona Agnes al vertice della Rai. La consigliera vicina a Forza Italia ha infatti bisogno della maggioranza qualificata di 28 voti per diventare, ma nessuna delle opposizioni sembra disposta a votarla.