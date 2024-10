Via libera della giunta: un milione di euro per abbattere edifici non vincolati della Prandina (Di venerdì 11 ottobre 2024) Saranno abbattuti gli edifici interni alla Prandina dove nei prossimi anni sorgerà il nuovo parco verde delle Mura di San Benedetto. Rimarranno in pedi solamente i tre vincolati dalla Soprintendenza. La giunta comunale ha finanzianto la demolizione delle palazzine della ex casermacon un quasi un Padovaoggi.it - Via libera della giunta: un milione di euro per abbattere edifici non vincolati della Prandina Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Saranno abbattuti gliinterni alladove nei prossimi anni sorgerà il nuovo parco verde delle Mura di San Benedetto. Rimarranno in pedi solamente i tredalla Soprintendenza. Lacomunale ha finanzianto la demolizione delle palazzineex casermacon un quasi un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La scuola media a Pavia Ovest si fa: la giunta mette sul piatto 9 milioni - L’area dove si vuole realizzare la nuova scuola secondaria di primo grado è in via Ettore Tibaldi, a Pavia Nord Ovest, zona di recenti espansioni, posta a circa 2,4 km in linea d’aria da Piazza ... (laprovinciapavese.gelocal.it)

Via libera della giunta: un milione di euro per abbattere edifici non vincolati della Prandina - Finanziata la demolizione delle palazzine della ex caserma, ma tre rimarranno in piedi perchè vincolate dalla Soprintendenza e pronte ad essere riqualificate e inserite nel progetto del parco delle Mu ... (padovaoggi.it)

“Quell’immobile non poteva essere sanato”: ordinanza di demolizione (e sequestro) per l’assessore con delega al condono edilizio - L’incondonabile condono per l’assessore al condono. È lo scioglilingua che mette in imbarazzo la giunta di Massa Lubrense e in moto la Procura di Torre Annunziata. C’è un’ordinanza di demolizione di a ... (ilfattoquotidiano.it)