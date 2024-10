Vesuvio Motor Show 2024, a Gianturco arriva la MotoGP con la Honda di Zarco (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per le Special Guest al Vesuvio Motor Show con la seconda edizione che si aprirà domani. E’ l’ora delle Special Guest al Vesuvio Motor Show. Giù i veli alla seconda edizione che si aprirà ufficialmente domani con il taglio del nastro alle 11.30 da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’organizzatore 2anews.it - Vesuvio Motor Show 2024, a Gianturco arriva la MotoGP con la Honda di Zarco Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per le Special Guest alcon la seconda edizione che si aprirà domani. E’ l’ora delle Special Guest al. Giù i veli alla seconda edizione che si aprirà ufficialmente domani con il taglio del nastro alle 11.30 da parte del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell’organizzatore

VesuvioMotor Show - a Gianturco arriva la Honda di Zarco. Domani il taglio del nastro. Convegni con Goodyear - Porsche e McLaren - Alle 11. Parimenti interdetto tra Piazza Bovio e via Seggio del Popolo in entrambe le direzioni sempre dalle 8 alle 14. Protagonista dei panel anche Eleonora Incardona, Influencer di Dazn. ESPOSIZIONE – Sessanta le supercar in esposizione lungo via Brecce a Sant’Erasmo: Le Ferrari Purosangue, Sf 90, Roma Spider, 296 coupé e spider, 812 GTS, 488 pista, 458 Speciale; le Lamborghini Urus, Huracan, ... (Ildenaro.it)

