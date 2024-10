Valli, porte in faccia ai lavoratori: "La chiusura resta irrevocabile". Scatta lo sciopero: ultime speranze (Di venerdì 11 ottobre 2024) Posizioni ancora molto distanti tra azienda e sindacati: sciopero di 4 ore con presidio lunedì pomeriggio alla Valli di Renate contro la decisione della proprietà Assa Abloy Italia di chiudere lo storico stabilimento. Dopo l’audizione in commissione Attività produttive di Regione Lombardia, qualche settimana fa, non ci sono stati passi in avanti sulla vertenza che contrappone la proprietà a 38 dipendenti rimasti nella fabbrica di maniglie, che un tempo ne contava 250. Per loro, dal 3 settembre, è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo che Assa Abloy Italia intende concludere entro la fine di quest’anno. "Anche nell’ultimo confronto che abbiamo avuto in Assolombarda, l’azienda si è mostrata irremovibile e decisa a proseguire con la procedura di licenziamento – spiega Maria Ciociola (nella foto), segretaria generale Fillea Cgil Brianza –. Ilgiorno.it - Valli, porte in faccia ai lavoratori: "La chiusura resta irrevocabile". Scatta lo sciopero: ultime speranze Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Posizioni ancora molto distanti tra azienda e sindacati:di 4 ore con presidio lunedì pomeriggio alladi Renate contro la decisione della proprietà Assa Abloy Italia di chiudere lo storico stabilimento. Dopo l’audizione in commissione Attività produttive di Regione Lombardia, qualche settimana fa, non ci sono stati passi in avanti sulla vertenza che contrappone la proprietà a 38 dipendenti rimasti nella fabbrica di maniglie, che un tempo ne contava 250. Per loro, dal 3 settembre, è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo che Assa Abloy Italia intende concludere entro la fine di quest’anno. "Anche nell’ultimo confronto che abbiamo avuto in Assolombarda, l’azienda si è mostrata irremovibile e decisa a proseguire con la procedura di licenziamento – spiega Maria Ciociola (nella foto), segretaria generale Fillea Cgil Brianza –.

