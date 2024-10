Usava l'auto dell'Asl "per esigenze personali": arrestato il direttore della Medicina legale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Maurizio Municinò, medico e direttore dell'Unità operativa complessa di Medicina legale valutativa e necroscopica dell'Asl Napoli 2 Nord, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari stamattina dalla squadra mobile di Napoli. Il professionista è indagato per peculato nell'ambito di un'inchiesta Napolitoday.it - Usava l'auto dell'Asl "per esigenze personali": arrestato il direttore della Medicina legale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Maurizio Municinò, medico e'Unità operativa complessa divalutativa e necroscopica'Asl Napoli 2 Nord, è statoe sottoposto ai domiciliari stamattina dalla squadra mobile di Napoli. Il professionista è indagato per peculato nell'ambito di un'inchiesta

