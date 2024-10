Uragano Milton, alla deriva su una borsa frigo in Florida: salvato con l’elicottero (Di venerdì 11 ottobre 2024) La sua barca era andata alla deriva mercoledì nelle acque del Golfo del Messico, in Florida, agitate dal passaggio dell’Uragano Milton. I soccorritori lo hanno individuato giovedì al largo di Longboat Key, in acqua, aggrappato a una borsa termica. Un sub della Guardia Costiera si è calato dall’ elicottero nuotando fino a raggiungere il naufrago e a salvarlo. L’uomo è stato portato al Tampa General Hospital per ricevere cure mediche ma non si conoscono le sue condizioni. Lapresse.it - Uragano Milton, alla deriva su una borsa frigo in Florida: salvato con l’elicottero Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La sua barca era andatamercoledì nelle acque del Golfo del Messico, in, agitate dal passaggio dell’. I soccorritori lo hanno individuato giovedì al largo di Longboat Key, in acqua, aggrappato a unatermica. Un sub della Guardia Costiera si è calato dall’ elicottero nuotando fino a raggiungere il naufrago e a salvarlo. L’uomo è stato portato al Tampa General Hospital per ricevere cure mediche ma non si conoscono le sue condizioni.

