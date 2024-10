Zon.it - “UNISA80. 80 anni di storia, secoli di futuro”: l’ateneo salernitano celebra l’80° anniversario dalla sua fondazione

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’Università degli Studi di Salerno si è affermata neglicome una delle Istituzioni culturali di riferimento del Sud Italia. 1944-2024 Con 80di, UNISA ha costruito nel tempo un importante ecosistema di saperi e conoscenze. La dimensione campus, che disegna e connota, offre un ambiente dinamico, unico e stimolante per la comunità che quotidianamente lo attraversa. L’offerta formativa ha conosciuto una crescita costante e significativa, con una forte spinta verso l’innovazione: oltre 90 sono i corsi di studio oggi attivati e dedicati a tutti i saperi di area umanistica e tecnico-scientifica. Le ampie biblioteche, le mense, gli alloggi per gli studenti e le strutture sportive hanno reso l’Università di Salerno una vera e propria piccola città, in cui ogni aspetto della vita studentesca e comunitaria è seguito con cura.