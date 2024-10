Bergamonews.it - Truffa da 100 milioni, parla l’imprenditrice: “Mi fidavo di Cerea, gli chiedevo qualsiasi cosa”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bergamo. “Mi ha sempre lisciato il pelo, ha sistematicamente cercato di portarmi via tutto. E io mi, avevo lui, a senso unico, gli”. Per anni Cristina Caleffi, imprenditrice di Novara, cognata dell’ex sindaco di Bergamo Giorgio Gori, ha affidato a Gianfranco, 60 anni, i suoi investimenti. Perdendo, alla fine, più di 100di euro. Nell’udienza di giovedì 10 ottobre, la vittima del presunto raggiro è stata sentita in udienza. Con tono sommesso ha raccontato della cieca fiducia che aveva riposto nel mercante d’arte, accusato di, appropriazione indebita, auto ricettazione e tentata estorsione: “Veniva a casa mia almeno un paio di volte alla settimana, ci sentivamo più volte al giorno.