Thuram a riposo con la Francia torna contro il Belgio? Le prime indicazioni – Sky

Thuram a riposo con la Francia, torna contro il Belgio? Le prime indicazioni

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è stato tenuto aprecauzionalmente durante la partita di Nations League trae Israele, vinta dai transalpini. Una buona notizia per l’Inter, che continua a monitorare la situazione anche in vista del prossimo impegnoil. MIGLIORAMENTO – Marcusè stato risparmiato da Didier Deschamps nella sfida vinta dallal’Israele a causa di un leggero fastidio alla caviglia. Conseguenza di un duro scon Maripan durante il match di Serie Ail Torino lo scorso fine settimana (protagonista con una tripletta). Secondo quanto riportato da Sky Sport,avverte ancora un leggero fastidio, ma nulla di preoccupante. Il francese potrebbere in campo già lunedì prossimo nella sfidail, sempre in Nations League.