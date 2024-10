Thomas Tuchel in trattative avanzate per diventare il nuovo allenatore dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) 2024-10-11 21:11:53 Il web non parla d’altro:è in “” peril, secondo un rapporto in Germania. Welt suggerisce che l’ex tecnico del Chelsea sia ora il candidato preferito della Federcalcio e che presto potrebbe essere raggiunto un accordo. Lee Carsley, l’ad interim, dopo la sconfitta casalinga per 2-1 di ieri sera contro la Grecia, ha detto che spera di tornare alla guida dell’Under 21, un’ammissione sorprendente dato che si pensava fosse molto in corsa.offre un lavoro danazionale in Inghilterra https://t.co/xhiTRAJogs pic.twitter.