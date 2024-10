The Big Bang Theory, nuovo spin-off: tornano Stuart e Denise (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo di The Big Bang Theory è pronto a espandersi. È in lavorazione presso la piattaforma HBO Max un nuovo spin-off della celebre sitcom sugli scienziati della Caltech, che riporterà sullo schermo alcuni dei personaggi più apprezzati. Come ha riportato Variety, riappariranno infatti il proprietario della fumetteria frequentata da Sheldon & Co., Stuart, e la sua fidanzata Denise, che aveva esordito nelle ultime due stagioni. Spazio anche per Bert, geologo della Caltech, che aveva sviluppato una cotta per Amy Farrah-Fowler. Nei loro panni ci saranno ancora una volta Kevin Sussman, Lauren Lapkus e Brian Posehn. Lo show è ancora in sviluppo e non ha ricevuto un via libera definitivo, ma dovrebbe interessare il creatore della serie originale Chuck Lorre. Lettera43.it - The Big Bang Theory, nuovo spin-off: tornano Stuart e Denise Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’universo di The Bigè pronto a espandersi. È in lavorazione presso la piattaforma HBO Max un-off della celebre sitcom sugli scienziati della Caltech, che riporterà sullo schermo alcuni dei personaggi più apprezzati. Come ha riportato Variety, riappariranno infatti il proprietario della fumetteria frequentata da Sheldon & Co.,, e la sua fidanzata, che aveva esordito nelle ultime due stagioni. Spazio anche per Bert, geologo della Caltech, che aveva sviluppato una cotta per Amy Farrah-Fowler. Nei loro panni ci saranno ancora una volta Kevin Sussman, Lauren Lapkus e Brian Posehn. Lo show è ancora in sviluppo e non ha ricevuto un via libera definitivo, ma dovrebbe interessare il creatore della serie originale Chuck Lorre.

