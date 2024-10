Teo Mammucari: “Non tornerei a Mediaset”, poi parla de L’AcchiappaTalenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teo Mammucari è reduce dalla prima edizione de Lo Spaesato, il suo nuovo show in seconda serata su Rai2. Un programma che il conduttore ha chiesto alla dirigenza Rai dopo aver partecipato agli show di Milly Carlucci. “La Champions me la sono conquistata a L’AcchiappaTalenti e soprattutto a Ballando con le Stelle, dove ho partecipato dando il cuore e mettendomi in gioco professionalmente. Poi ho detto: ‘signori, io mi sono buttato nelle vostre mani, ora datemi in mano un progetto’. Sono ripartito da zero, con molta umiltà. Con trenta programmi condotti alle spalle ho dimostrato quello che potevo dare, pur non essendo protagonista” – ha dichiarato a TvBlog – “Ho rischiato. Ho lasciato Mediaset perché non sperimentava più nulla e una poltrona al fianco di Gerry Scotti e Maria De Filippi dove prendevo un sacco di soldi. Sono anni che dico che bisogna fare qualcosa di inedito. Biccy.it - Teo Mammucari: “Non tornerei a Mediaset”, poi parla de L’AcchiappaTalenti Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teoè reduce dalla prima edizione de Lo Spaesato, il suo nuovo show in seconda serata su Rai2. Un programma che il conduttore ha chiesto alla dirigenza Rai dopo aver partecipato agli show di Milly Carlucci. “La Champions me la sono conquistata ae soprattutto a Ballando con le Stelle, dove ho partecipato dando il cuore e mettendomi in gioco professionalmente. Poi ho detto: ‘signori, io mi sono buttato nelle vostre mani, ora datemi in mano un progetto’. Sono ripartito da zero, con molta umiltà. Con trenta programmi condotti alle spalle ho dimostrato quello che potevo dare, pur non essendo protagonista” – ha dichiarato a TvBlog – “Ho rischiato. Ho lasciatoperché non sperimentava più nulla e una poltrona al fianco di Gerry Scotti e Maria De Filippi dove prendevo un sacco di soldi. Sono anni che dico che bisogna fare qualcosa di inedito.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo Spaesato - al via il nuovo people comedy show condotto da Teo Mammucari - stasera su Rai2 - Oggi, lunedì dal 16 settembre, in prima serata su Rai2, Lo Spaesato, il nuovo people comedy show condotto da Teo Mammucari. (Comingsoon.it)

Lo Spaesato : Teo Mammucari in prima serata su Rai 2 con un nuovo people comedy show - Lo Spaesato (5×100’) è una produzione Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time. Lo Spaesato – le puntate Il viaggio di Teo attraverso l’Italia passa da Agropoli (SA) alle porte del Parco Nazionale del Cilento e Ostra (AN), sulle colline marchigiane, fino a Sonnino, con il suo borgo medievale, per arrivare poi ad Acerenza (PZ), in cui lui ha trascorso i primi anni della sua vita, ... (Spettacolo.eu)

Lo Spaesato con Teo Mammucari : quando in tv del people comedy show e borghi visitati - Si tratta di un people comedy show che vedrà il presentatore girare nei borghi, incontrare gli abitanti e intervistarli, per poi trasformare quei racconti nei personaggi di una grande commedia popolare. Si tratta dell’adattamento di “Comedy on the edge” prodotto e creato dal broadcaster danese DR insieme al conduttore Jan Gintberg e distribuito in tutto il mondo da All Right Media. (Superguidatv.it)