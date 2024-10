Sulle sponde del Lago di Como nel parco di Villa Carlotta arriva il campo delle zucche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal 21 ottobre al 3 novembre a Villa Carlotta ti aspetta l’unico pumpkin patch Sulle rive del Lago di Como!Nella parte alta del parco, vicino alle serre e all’area educational, troverai un bellissimo campo di zucche, dove potrai scattare tante foto e vivere a pieno la magia della stagione Quicomo.it - Sulle sponde del Lago di Como nel parco di Villa Carlotta arriva il campo delle zucche Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dal 21 ottobre al 3 novembre ati aspetta l’unico pumpkin patchrive deldi!Nella parte alta del, vicino alle serre e all’area educational, troverai un bellissimodi, dove potrai scattare tante foto e vivere a pieno la magia della stagione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Parco del Sorriso di Villalta ha la sua nuova area cani : inaugurazione con il sindaco - Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli insieme a Bruna Bonoli, presidente del Comitato di Zona Villalta-Borella e ai consiglieri Silvia Collini, Danila Fariselli e Fausto Lugaresi, ha inaugurato venerdì mattina la nuova area cani presente all'interno del "Parco del Sorriso". L'area è già... (Cesenatoday.it)

Visita a Villa Molin e al parco in foliage - Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino, che edificò splendide ville, palazzi e teatri in tutto il territorio della Serenissima e la cui fama uscì subito dai confini veneziani. Perfettamente conservata rispetto al progetto... (Padovaoggi.it)

Al Parco Villa Filippina torna l’Oktoberfest : birre - street food siciliano e tanti appuntamenti per i più piccoli - Dal 18 al 20 ottobre torna al Parco Villa Filippina l’Oktoberfest. Una festa in chiave siciliana, dove la famiglia trova ampio spazio con una carrellata di appuntamenti per adulti e bambini. Protagonista la birra. Spazio anche a bontà di chiara evocazione tedesca nella speciale postazione Monsù... (Palermotoday.it)