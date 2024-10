Stadio Ferraris, accelerazione importante per Euro 2032: oggi riunione con Sampdoria e Genoa (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci sono importanti novità per quanto riguarda lo Stadio Ferraris con l’incontro alle porta con Sampdoria e Genoa Novità importanti sul futuro del Luigi Ferraris. Come già era stato annunciato, Genoa e Sampdoria si sono “unite” fondando la società Genova Stadium. oggi è prevista una riunione del Cda della società. Come riporta Il Secolo XIX, l’obiettivo è proporre Calcionews24.com - Stadio Ferraris, accelerazione importante per Euro 2032: oggi riunione con Sampdoria e Genoa Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ci sono importanti novità per quanto riguarda locon l’incontro alle porta conNovità importanti sul futuro del Luigi. Come già era stato annunciato,si sono “unite” fondando la società Genova Stadium.è prevista unadel Cda della società. Come riporta Il Secolo XIX, l’obiettivo è proporre

L'offerta di Genoa e Sampdoria per l'acquisto del Ferraris - La corsa per l'acquisto dello stadio Ferraris da parte di Genoa e Sampdoria è ufficialmente partita e adesso sta per entrare davvero nel vivo. . A poche ore dal derby di Coppa Italia le due società avevano ufficializzato la creazione di Genova Stadium, una società che ha come obiettivo il restyling. (Genovatoday.it)

