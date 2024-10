Anteprima24.it - Sorrentino, vicepresidente Consiglio comunale di Napoli: “Inaccettabile posizione Sala su presidenza Anci”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Considerola dichiarazione del primo cittadino di Milano, Giuseppeche vorrebbe alla guida dell’un sindaco settentrionale ponendo come pregiudiziale alla scelta una questione territoriale e non l’esigenza di avere un presidente capace di rappresentare adeguatamente le istanze di tutti i comuni italiani, da Nord a Sud”. Così in una nota Flaviadeldi. “Spiace constatare che il sindaco– che in altre occasioni si è detto contrario alle idee localistiche che sono alla base dell’autonomia differenziata- si faccia invece interprete del pensiero che il Nord sia la vera locomotiva del Paese nonostante questo alibi politico non trovi più riscontro nemmeno nei dati Istat.