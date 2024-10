Si rinnova l'accordo con i gondolieri sub per la pulizia dei fondali dei canali (Di venerdì 11 ottobre 2024) La giunta comunale ha approvato un nuovo ciclo di interventi di pulizia dei canali da parte dell’associazione dei gondolieri di Venezia, attività (svolta a titolo gratuito) che negli scorsi anni ha già portato a raccogliere 26mila chili di rifiuti. La convenzione avrà durata di due anni a partire Veneziatoday.it - Si rinnova l'accordo con i gondolieri sub per la pulizia dei fondali dei canali Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La giunta comunale ha approvato un nuovo ciclo di interventi dideida parte dell’associazione deidi Venezia, attività (svolta a titolo gratuito) che negli scorsi anni ha già portato a raccogliere 26mila chili di rifiuti. La convenzione avrà durata di due anni a partire

Hanno recuperato 26.200 chili di rifiuti dai canali di Venezia: al via nuovo biennio di lavoro per i gondolieri sub - In cinque anni hanno recuperato 26.200 chili di rifiuti dai canali di Venezia. E tra questi 1600 pneumatici d'automobile. Sono i gondolieri subacquei, per sostenere i quali la Giunta comunale di Venez ... (genteveneta.it)