Lanazione.it - Sciopero treni 12 e 13 ottobre, anche in Toscana stop di 24 ore senza fasce di garanzia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 112024 – Fine settimana di possibili disagi per chi si sposta in treno. Dalle ore 21 di sabato 12alle ore 20.59 di domenica 132024 è stato indetto unonazionale del personale ferroviario che incoinvolge il gruppo Fs Italiane e Italo. Trattandosi di unoindetto per un giorno festivo non sono previstedi. Lodi 24 ore, scrive Fs sul sito Fsnews, “potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity eregionali ditalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsiprima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale”.