Sanità, nuovi dati negativi per la Campania. Tommasetti (Lega) attacca De Luca (Di venerdì 11 ottobre 2024) “In Campania si vive in media tre anni in meno rispetto alla provincia autonoma di Trento”. La constatazione del consigliere regionale della Lega Aurelio Tommasetti parte dai dati pubblicati dalla Fondazione Gimbe, che fotografano la crisi della Sanità.La polemica e i dati“Il rapporto Salernotoday.it - Sanità, nuovi dati negativi per la Campania. Tommasetti (Lega) attacca De Luca Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Insi vive in media tre anni in meno rispetto alla provincia autonoma di Trento”. La constatazione del consigliere regionale dellaAurelioparte daipubblicati dalla Fondazione Gimbe, che fotografano la crisi della.La polemica e i“Il rapporto

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Concorso Dirigenti Scolastici 2023 - ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con CAMPANIA] - 944 candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per i 587 posti a disposizione, distribuiti tra le varie regioni. 2788 del 18 dicembre 2023: il 23 maggio, in un unico turno, si è svolta la prova preselettiva per i 24. . L'articolo Concorso Dirigenti Scolastici 2023, ELENCHI USR candidati ammessi alla prova scritta [AGGIORNATO con CAMPANIA] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola ... (Orizzontescuola.it)

Assunzioni docenti da concorso PNRR : in Campania oltre 1000 nomine effettuate - 610 da effettuare. Tutti i dati - Ettore Acerra e le organizzazioni sindacali in merito all’avvio delle attività di inizio anno scolastico. Tutti i dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il 3 ottobre si è svolto presso l’USR Campania un incontro informativo tra il Dott. Anief, presente all'incontro, fa sapere che in primis, è stata illustrata la situazione in merito ai posti in deroga del personale ATA. (Orizzontescuola.it)

Inizio scuola 2024 - gli studenti con disabilità sono oltre 330mila. Lombardia - Campania e Lazio le regioni con più alunni. Tutti i dati - L'articolo Inizio scuola 2024, gli studenti con disabilità sono oltre 330mila. Tutti i dati sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione Generale per l'innovazione digitale, la semplificazione e la statistica, ha fornito i primi dati relativi alle scuole statali per l'anno scolastico 2024/2025. (Orizzontescuola.it)