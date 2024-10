Ilgiorno.it - Rozzano, accoltellato e lasciato agonizzante in strada: giovane muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Milano) - 11 ottobre 2024 - Grave fatto di sangue questa notte ain viale Romagna a pochi passi dal centro cittadino. Un uomo di trent'anni è stato trovato in una pozza di sangue lungo lache costeggia il quartiere Alboreto. Soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 di Milano è stato trasportato in gravissime condizioni all'Humanitas dove è deceduto poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono attualmente presenti i Carabinieri per le indagini del caso. Ancora non si conosce l'identità della persona uccisa, dalle prime informazioni si tratterebbe di un 30enne incensurato del posto. La zona dove è avvenuta l'aggressione è attualmente interdetta per consentire le indagini del caso.