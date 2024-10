Rettore Università Tuscia “Non c’è cultura senza innovazione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) VITERBO (ITALPRESS) – “I territori come il nostro sono aree da valorizzare ed è proprio l’economia della cultura il mezzo per farlo. Come Università parliamo di economia della cultura anche legata alla formazione. Non possiamo continuare a vivere basandoci soltanto sulla storia, dobbiamo valorizzarla e valorizzare i territori come i nostri”. Lo ha detto il Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, in occasione del via a Viterbo della prima edizione del Festival dell’Economia della cultura. xi2/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Rettore Università Tuscia “Non c’è cultura senza innovazione” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) VITERBO (ITALPRESS) – “I territori come il nostro sono aree da valorizzare ed è proprio l’economia dellail mezzo per farlo. Comeparliamo di economia dellaanche legata alla formazione. Non possiamo continuare a vivere basandoci soltanto sulla storia, dobbiamo valorizzarla e valorizzare i territori come i nostri”. Lo ha detto ildell’della, Stefano Ubertini, in occasione del via a Viterbo della prima edizione del Festival dell’Economia della. xi2/fsc/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo

