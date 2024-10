Reattore nucleare di newcleo scelto fra i progetti europei (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto di Reattore veloce raffreddato al piombo (Lead Cooled Fast Reactor) di newcleo, la società italiana di impiantistica nucleare, è stato selezionato tra i progetti di punta dell'Alleanza Industriale Europea sui Piccoli Reattori Modulari (European Industrial Alliance on Smrs). Il riconoscimento posiziona newcleo tra i campioni della strategia nucleare ed energetica europea, che mira a costruire i piccoli reattori nucleari sul continente già a partire dagli anni 2030, per contribuire alla strategia di decarbonizzazione ed elettrificazione. Tra il 2025 e il 2027, l'azienda prevede di investire 133 milioni di euro in Italia, che si aggiungono ai 90 milioni già investiti dal 2021 ad oggi. Degli oltre 800 dipendenti che lavorano in newcleo, attualmente quasi 400 si trovano in Italia. Gli ingegneri nel nostro Paese rappresentano circa il 70% del totale. Quotidiano.net - Reattore nucleare di newcleo scelto fra i progetti europei Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il progetto diveloce raffreddato al piombo (Lead Cooled Fast Reactor) di, la società italiana di impiantistica, è stato selezionato tra idi punta dell'Alleanza Industriale Europea sui Piccoli Reattori Modulari (European Industrial Alliance on Smrs). Il riconoscimento posizionatra i campioni della strategiaed energetica europea, che mira a costruire i piccoli reattori nucleari sul continente già a partire dagli anni 2030, per contribuire alla strategia di decarbonizzazione ed elettrificazione. Tra il 2025 e il 2027, l'azienda prevede di investire 133 milioni di euro in Italia, che si aggiungono ai 90 milioni già investiti dal 2021 ad oggi. Degli oltre 800 dipendenti che lavorano in, attualmente quasi 400 si trovano in Italia. Gli ingegneri nel nostro Paese rappresentano circa il 70% del totale.

