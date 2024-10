Puntin: “Iniziato un percorso irreversibile verso un nuovo ordine mondiale” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Le relazioni internazionali sono entrate in un periodo di cambiamenti fondamentali e la formazione di un nuovo ordine mondiale che rifletta la diversità del pianeta è un processo irreversibile”, così il presidente russo Vladimir Putin da Ashgabat, capitale del Turkmenistan, dove partecipa al forum internazionale sulla “Interrelazione tra tempi e civiltà: base della pace e dello sviluppo”. Durante l’vento avrà anche incontri bilaterali, tra cui quello, annunciato, con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. All’incontro partecipano i leader degli Stati confinanti con il Turkmenistan, come Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan e Uzbekistan, e alcuni altri Paesi sono stati invitati all’evento. Ilfattoquotidiano.it - Puntin: “Iniziato un percorso irreversibile verso un nuovo ordine mondiale” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Le relazioni internazionali sono entrate in un periodo di cambiamenti fondamentali e la formazione di unche rifletta la diversità del pianeta è un processo”, così il presidente russo Vladimir Putin da Ashgabat, capitale del Turkmenistan, dove partecipa al forum internazionale sulla “Interrelazione tra tempi e civiltà: base della pace e dello sviluppo”. Durante l’vento avrà anche incontri bilaterali, tra cui quello, annunciato, con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. All’incontro partecipano i leader degli Stati confinanti con il Turkmenistan, come Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Tagikistan e Uzbekistan, e alcuni altri Paesi sono stati invitati all’evento.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Russia - Putin : “La formazione di un nuovo ordine mondiale è irreversibile” - Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando al forum internazionale ‘I rapporti tra tempi e civiltà’ in Turkmenistan. “Le relazioni internazionali sono entrate in un’era di cambiamenti fondamentali: un nuovo ordine si sta formando nel mondo, riflettendo la diversità del pianeta, e questi processi non possono essere fermati”. (Lapresse.it)

Milan - Tomori di nuovo con Kalulu? Alla Juventus? Le parole di Ordine - Franco Ordine è intervenuto su TMW Radio. Tra gli argomenti anche il Milan. Voci di Fikayo Tomori alla Juventus? Ecco il suo parere. (Pianetamilan.it)

Vincenzo Boccia nuovo presidente dell’Associazione italiana dell’Ordine nazionale della Legion d’Onore - Vincenzo Boccia, past president di Confindustria e già numero uno dell’Università Luiss Guido Carli, è il nuovo presidente dell’Associazione italiana degli Insigniti della Legion d’Onore. Nominato Cavaliere della Legion d’Onore nel 2021 “per il lavoro svolto e il grande impegno profuso durante gli anni della Presidenza di Viale dell’Astronomia nel rafforzare i legami Francia-Italia tra ... (Ildenaro.it)