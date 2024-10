Prossimo turno Serie A 2024/2025 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Date, orari e partite in programma nel Prossimo turno Serie A 2024/2025 La Serie A 2024/2025 sta per vivere l’8ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre 2024. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2024/2025, e dove seguire in tv le Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2024/2025 Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Date, orari e partite in programma nelLasta per vivere l’8ª giornata di campionato, che si giocherà da sabato 19 ottobre a lunedì 21 ottobre. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario, e dove seguire in tv le

Mercato Napoli - è la sorpresa della Serie A : gli azzurri lo vogliono per il prossimo anno - Senza dimenticare, per quanto concerne le uscite, dell’addio di Victor Osimhen, che si è accasato in prestito al Galatasaray e per cui non sono esclusi ribaltoni, anche a stretto giro. La concentrazione in casa Napoli, frattanto, è tutta per il presente, con la speranza che questa stagione possa rappresentare un qualcosa di importante per l’intero ambiente, ma gli occhi di Manna guardano già al ... (Spazionapoli.it)

Calcio : Serie A - le partite del prossimo turno (dopo la sosta per le Nazionali) - . 45, Dazn/Sky) – Domenica 20 ottobre Empoli-Napoli (ore 12. ROMA – Ecco qui di seguito le partite del prossimo turno, 8a giornata di andata, del campionato di calcio di serie A in programma dal 19 al 21 ottobre prossimi, dopo la sosta per le Nazionali (la prossima settimana, infatti, le squadre di club si fermeranno). (Lopinionista.it)