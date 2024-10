Portogallo, Martinez: “Nations League importante, Cristiano Ronaldo si allena bene” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “La Nations League è molto importante per crescere e preparare la squadra per i Mondiali. Inserire nuovi giocatori? È importante avere continuità. Abbiamo un gruppo numeroso, siamo in un processo perfetto per provare a vincere ma anche per preparare il gruppo in vista dei Mondiali. È una decisione quotidiana, vedendo anche cosa succede in allenamento”. Così Roberto Martinez in conferenza alla vigilia della sfida tra Polonia e Portogallo di Nations League. A proposito di allenamenti, Martinez ha aggiunto: “Cristiano Ronaldo ha fatto un buon ritiro a settembre e ora si sta allenando bene, come altri giocatori”. Portogallo, Martinez: “Nations League importante, Cristiano Ronaldo si allena bene” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “Laè moltoper crescere e preparare la squadra per i Mondiali. Inserire nuovi giocatori? Èavere continuità. Abbiamo un gruppo numeroso, siamo in un processo perfetto per provare a vincere ma anche per preparare il gruppo in vista dei Mondiali. È una decisione quotidiana, vedendo anche cosa succede inmento”. Così Robertoin conferenza alla vigilia della sfida tra Polonia edi. A proposito dimenti,ha aggiunto: “ha fatto un buon ritiro a settembre e ora si stando, come altri giocatori”.: “si” SportFace.

