Pixel Watch 1 e 2 si bloccano con Wear OS 5: Google ritira l'aggiornamento (Di venerdì 11 ottobre 2024) A causa di un bug che causa il blocco dei dispositivi, Google ha ritirato l'aggiornamento a Wear OS 5 per Pixel Watch 1 e Pixel Watch 2.

