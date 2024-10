Pellegrini squalificato, Spalletti convoca Zaniolo (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il pareggio di ieri con il Belgio nella terza giornata di Nations League, attenzione rivolta alla sfida di lunedì con Israele. Una novità nel gruppo azzurro. Il ct Luciano Spalletti, infatti, ha convocato l’attaccante dell’Atalanta Nicolò Zaniolo. Il calciatore è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini. Oggi in programma una sessione di allenamento a porte chiuse con inizio alle ore 16.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Pellegrini squalificato, Spalletti convoca Zaniolo Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Dopo il pareggio di ieri con il Belgio nella terza giornata di Nations League, attenzione rivolta alla sfida di lunedì con Israele. Una novità nel gruppo azzurro. Il ct Luciano, infatti, hato l’attaccante dell’Atalanta Nicolò. Il calciatore è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo. Oggi in programma una sessione di allenamento a porte chiuse con inizio alle ore 16.– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Roma, 11 ott. (askanews) – Al posto di Lorenzo Pellegrini, squalificato dopo l'espulsione nel match di ieri sera contro il Belgio, il c.t. azzurro Luciano Spalletti ha convocato l'attaccante dell'Atalanta Nicolò Zaniolo. "Il calciatore è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in virtù della squalifica di Lorenzo Pellegrini – si legge nel comunicato della

Italia - Pellegrini torna a Roma dopo la squalifica : Spalletti chiama Zaniolo - . Zaniolo è atteso a Coverciano nel corso del pomeriggio e integrerà il gruppo azzurro in vista della sfida di lunedì contro Israele. Pellegrini lasciato il ritiro della Nazionale, essendo stato squalificato per il prossimo impegno dopo il rosso rimediato contro il Belgio, è già a disposizione di Juric per preparare i prossimi impegni giallorossi. (Calcioweb.eu)

ROMA - Dopo il pareggio di ieri con il Belgio nella terza giornata di Nations League, attenzione rivolta alla sfida di lunedì con Israele. Una novità nel gruppo azzurro. Il ct Luciano Spalletti, infatti, ha convocato l'attaccante dell'Atalanta Nicolò Zaniolo.