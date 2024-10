Paura a Sissa Trecasali: fiamme in una casa (Di venerdì 11 ottobre 2024) A Sissa Trecasali si è sviluppato un incendio, oggi pomeriggio, presso un'abitazione privata. Le fiamme si sono sviluppate in un sottotetto e sarebbero state causate da una stufa a legna malfunzionante. Nessun ferito. L'abitazione è tornata agibile. Sono intervenuti i carabinieri di Sissa e i Parmatoday.it - Paura a Sissa Trecasali: fiamme in una casa Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Asi è sviluppato un incendio, oggi pomeriggio, presso un'abitazione privata. Lesi sono sviluppate in un sottotetto e sarebbero state causate da una stufa a legna malfunzionante. Nessun ferito. L'abitazione è tornata agibile. Sono intervenuti i carabinieri die i

Tirreno-Brennero : al via i lavori per la variante alla provinciale di Sissa Trecasali - A breve inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova arteria stradale, in variante della strada provinciale 33 Padana Occidentale, nell'ambito degli interventi - previsti dal primo lotto - di adeguamento della viabilità locale nell'ambito della Tirreno-Brennero. Il presidente... (Parmatoday.it)

