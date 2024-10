Paulo Dybala, il nuovo protagonista dello spot del film "Venom: The Last Dance" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calciatore della Roma Paulo Dybala si trasforma in Venom, nello spot per l'uscita del film Marvel: "Venom: The Last Dance" dove come protagonista principale è la sua iconica "Dybala Mask" Ilgiornale.it - Paulo Dybala, il nuovo protagonista dello spot del film "Venom: The Last Dance" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il calciatore della Romasi trasforma in, nelloper l'uscita delMarvel: ": The" dove comeprincipale è la sua iconica "Mask"

Venom : The Last Dance - Paulo Dybala protagonista del nuovo spot - Ecco lo spot: Il campione argentino e la sua “Dybala Mask”, la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d’eccezione di uno spot nel quale Dybala si trasforma in Venom. ” — ha dichiarato Dybala — “Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro. (Nerdpool.it)

