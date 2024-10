Ilrestodelcarlino.it - ’Passioni in musica’: stasera l’anteprima

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È stata presentata la IX edizione del festival ‘Passioni inprodotta dall’Associazione 50&Più e dalla Confcommercio di Forlì. La direzione artistica dell’interessante rassegna, dal titolo ’Di sogni e di incubi. Passione per il ‘900’ è stata curata da Stefania Navacchia, Filippo Pantieri e Andrea Panzavolta con un’indagine su quattro eventi, andati in scena nel 1924, che anticipano la seconda guerra mondiale. Eventi di cui quest’anno ricorre il centesimo anniversario. I quattro incontri sono preceduti questa sera alle ore 21 da un’anteprima al Teatro Verdi di Forlimpopoli, con l’esecuzione in prima assoluta del testo ‘Per Stefano’ in memoria di Stefano Orioli. La partitura è stata scritta da Gilberto Cappelli e sarà eseguita al pianoforte da Filippo Pantieri, che eseguirà anche la sonata per pianoforte n.32 di Beethoven.