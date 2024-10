Pakistan, uomini armati assaltano miniera: uccisi 20 operai (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venti 20 minatori sono morti e altri sette sono rimasti feriti in un assolto in una miniera di carbone nel sud-ovest del Pakistan. Secondo quanto riferito dalla polizia uomini armati hanno fatto irruzione negli alloggi della miniera di carbone nel distretto di Duki, hanno radunato gli uomini e hanno aperto il fuoco. L’attacco, avvenuto nella tormentata provincia del Balochistan, arriva pochi giorni prima di un importante vertice sulla sicurezza ospitato nella capitale. La maggior parte degli uomini proveniva dalle zone di lingua pashtun del Belucistan. Tre dei morti e quattro dei feriti erano afghani. Nessuno ha rivendicato la responsabilità immediata dell’attacco. Nella stessa zona, l’Esercito di Liberazione del Baloch ha spesso preso di mira civili e forze di sicurezza, uccidendo più di 50 persone nel mese di agosto. Lapresse.it - Pakistan, uomini armati assaltano miniera: uccisi 20 operai Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venti 20 minatori sono morti e altri sette sono rimasti feriti in un assolto in unadi carbone nel sud-ovest del. Secondo quanto riferito dalla poliziahanno fatto irruzione negli alloggi delladi carbone nel distretto di Duki, hanno radunato glie hanno aperto il fuoco. L’attacco, avvenuto nella tormentata provincia del Balochistan, arriva pochi giorni prima di un importante vertice sulla sicurezza ospitato nella capitale. La maggior parte degliproveniva dalle zone di lingua pashtun del Belucistan. Tre dei morti e quattro dei feriti erano afghani. Nessuno ha rivendicato la responsabilità immediata dell’attacco. Nella stessa zona, l’Esercito di Liberazione del Baloch ha spesso preso di mira civili e forze di sicurezza, uccidendo più di 50 persone nel mese di agosto.

