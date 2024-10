Nuovo attacco israeliano contro la base italiana Unifil in Libano: “Non abbandoneremo la posizione” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuovo attacco dell'esercito israeliano contro le basi italiane della missione Unifil nel sud del Libano. L'attacco sarebbe avvenuto alla base 1-31, già colpita nei giorni scorsi, dove pare siano stati abbattuti due muri di demarcazione. In quello precedente, avvenuto nei pressi del quartiere generale della missione Unifil a Naqoura, erano rimasti feriti due militari cingalesi. Fanpage.it - Nuovo attacco israeliano contro la base italiana Unifil in Libano: “Non abbandoneremo la posizione” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)dell'esercitole basi italiane della missionenel sud del. L'sarebbe avvenuto alla1-31, già colpita nei giorni scorsi, dove pare siano stati abbattuti due muri di demarcazione. In quello precedente, avvenuto nei pressi del quartiere generale della missionea Naqoura, erano rimasti feriti due militari cingalesi.

