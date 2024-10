Nobel Pace a Nihon Hidankyo: una scelta che parla all’oggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – Un premio che guarda all’ieri, ma parla all’oggi, e con voce chiara: il Nobel per la Pace 2024, assegnato all’organizzazione delle vittime della bomba atomica, gli hibakusha Nihon Hidankyo, è un messaggio cristallino in un momento in cui leader mondiali evocano con leggerezza sconcertante l’uso di armi nucleari. Erano le 18 in Giappone, quando alle 11 di Oslo è stato annunciato il premio all’organizzazione giapponese. Tomoyuki Mimaki seguiva dal municipio di Hiroshima, prima città bombardata con l’atomica statunitense, la diretta. Il rappresentante di Nihon Hidankyo, racconta la tv pubblica giapponese NHK, non ha trattenuto le lacrime e si è pizzicato incredulo le guance: “E’ come un sogno, sembra incredibile”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – Un premio che guarda all’ieri, ma, e con voce chiara: ilper la2024, assegnato all’organizzazione delle vittime della bomba atomica, gli hibakusha, è un messaggio cristallino in un momento in cui leader mondiali evocano con leggerezza sconcertante l’uso di armi nucleari. Erano le 18 in Giappone, quando alle 11 di Oslo è stato annunciato il premio all’organizzazione giapponese. Tomoyuki Mimaki seguiva dal municipio di Hiroshima, prima città bombardata con l’atomica statunitense, la diretta. Il rappresentante di, racconta la tv pubblica giapponese NHK, non ha trattenuto le lacrime e si è pizzicato incredulo le guance: “E’ come un sogno, sembra incredibile”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cos’è Nihon Hidankyo e perché ha vinto il premio Nobel per la Pace 2024 - Il premio Nobel per la pace 2024 è stato assegnato Nihon Hidankyo, l’organizzazione giapponese dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki nata per portare avanti il ricordo di quella tragedia attraverso testimonianze dirette. Ad essere premiato è il messaggio che portano avanti i sopravvissuti per creare un mondo libero dalle armi nucleari tramite la loro storia di sofferenza e resilienza. (Fanpage.it)

Premio nobel per la pace alla Nihon Hidankyo - “per gli sforzi volti a ottenere un mondo libero” - L’organizzazione collabora con associazioni internazionali e governi per sensibilizzare l’opinione pubblica e i leader mondiali sui rischi associati alla deterrenza nucleare. Si tratta di un tributo alla memoria delle vittime delle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, e al lavoro continuo per sensibilizzare l’opinione pubblica globale sui pericoli della proliferazione nucleare. (Thesocialpost.it)

Premio Nobel per la Pace 2024 all'organizzatore giapponese Nihon Hidankyo contro le armi nucleari : “Gaza come noi 80 anni fa” - Il Premio Nobel per la Pace 2024 è stato assegnato all’organizzazione antinucleare giapponese Nihon Hidankyo. Si tratta dell'associazione dei sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, nota anche come Hibakusha. Il premio è stato assegnato “per i suoi sforzi per realizzare un mondo l . (Ilgiornaleditalia.it)