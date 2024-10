Ilnapolista.it - Napoli si crede sempre vittima di un complotto, poi al primo furto d’auto si evocano scenari apocalittici

(Di venerdì 11 ottobre 2024)sidi un, poi alsiCome dite voi a Firenze. Noi a Milano diciamo. Ci viene in soccorso una remota gag di Massimo Boldi per approcciare l’ultima inquietudine che si è impadronita di. Riecco i tentacoli della camorra che starebbe “bussando” alle porte (diciamo alle portiere) dei calciatori delper dissuaderli dal proposito di concorrere per il campionato. In nome, evidentemente, del controllo delle scommesse. Un grande classico che si rifà alla notte dei tempi, allo scudetto del 1988 che ilperse in maniera poco chiara in favore del Milan berlusconiano.