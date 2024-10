Sport.quotidiano.net - MotoGp, Dall’Igna sul duello Martin-Bagnaia: “Comunque vada sarà un successo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Ducati matematicamente campione del mondo costruttori e, ora, anche piloti. Nessuno può raggiungere i leader della classifica mondiale:terzo titolo consecutivo. Lo vincerà Pecco, che ha già conquistato i due precedenti, o Jorge, a caccia del primo? Poco importa a Borgo Panigale,festa. Difficile pensare possano rientrare in gioco Bastianini e Marquez, così Ducati ha deciso di lasciare armi pari a tutti e bloccare lo sviluppo della GP24, compreso il nuovo telaio che finirà direttamente sulla moto 2025.: “un” E’ evidente come nel team Lenovo Ducati si farà di tutto per portare Peccoal terzo titolo consecutivo, ma chi ha guarda dall’alto, cioè l’azienda, non può prendere posizione: la cosa importante è che vinca Ducati. Non ci saranno dunque favoritismi.